První jízda v Toyotě Yaris Cross: Větší a dospělejší

„Nakopnutý“ yaris se světu představil před víc než rokem virtuálně, před několika měsíci se v Česku ukázal staticky – a nyní jsme měli konečně příležitost se v něm i projet. Automobilka říká, že byl vyvinut pro evropské zákazníky a že má přenášet DNA modelu Yaris do segmentu B-SUV. Yarise jsem si docela oblíbil – a soudě dle toho, že je Evropským autem roku 2021 , nejsem sám –, takže jsem byl na jeho SUV verzi docela zvědavý.

Oproti běžnému yarisu narostl o 6 cm na předním převisu a 18 cm na zadním, takže je celkem dlouhý 418 cm. Na tuto nevelkou délku se vývojáři snažili vměstnat všechny prvky B-SUV, uvedla automobilka při prezentaci. Znamená to například hranaté podběhy kol nebo vizuální robustnost.

Toyota umí do yarisu cross namontovat i adaptivní světlomety s technologií LED Matrix, ovšem ty v české nabídce nebudou, alespoň prozatím. Přijde mi to škoda, ale čeští zákazníci Toyoty něco takového nevnímají jako benefit ani u větší corolly, říká automobilka. Rychle ale dodává, že není problém je třeba v příštím modelovém roce nabídnout, pokud by o ně byl zájem.