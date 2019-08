mb, Novinky

Jedním z oněch údajných otevřených challengerů byl i tenhle bílý R/T Scat Pack. Fotky pocházejí z webu autosalonu Keffer v americké Severní Karolíně a jsou skutečné, nejsou to ilustrace nebo cokoliv na ten způsob.

Musíme vás ale zklamat, automobilka Dodge za nimi nestojí. To onen autosalon poslal tři nové challengery k firmě s názvem Convertible Builders na Floridě, aby stvořila jejich otevřené verze - a toto je výsledek.

Nebylo oznámeno, jak jejich stavitel vyřešil ztrátu torzní tuhosti, která je u uříznutí střechy nevyhnutelná. Víme ale, že šedý kousek má pod kapotou 6,4l Hemi V8 o výkonu 491 koní a točivém momentu 644 N.m. Stojí 59 780 dolarů (zhruba 1,37 milionu korun) a cena přestavby na kabriolet z toho tvoří zhruba 16 tisíc dolarů (cca 368 tisíc korun).

Tmavočervený kousek pochází ze stejného zdroje, ale je to „jen” R/T, tedy verze s 5,7l Hemi V8 o výkonu 380 koní. Jeho cena je 56 300 dolarů, tedy cca 1,29 milionu korun.

Pokud stále doufáte, že kabrio verzi Challengeru uvede na trh i sama automobilka, moc šancí není. Od příchodu Challengeru na trh uběhlo už jedenáct let. A podle některých zvěstí se už pracuje na nástupci, který by měl stát na zvětšené verzi platformy Giorgio - té, na níž stojí i Alfy Romeo Giulia a Stelvio. Měl by přijít na trh v roce 2021, nebo 2022.