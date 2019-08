fra, Novinky

Zatím jen čekáme, kdy Toyota pošle model Supra na severní smyčku Nürburgringu, které se symbolicky přezdívá „zelené peklo”. Podle vyjádření firmy by si měla sáhnout klidně na čas 7:40, což je hodně silný cíl. Vždyť to je kategorie aut jako Mercedes-Benz SLR McLaren, Bugatti Veyron 16.4 nebo Lamborghini Murcielago LP 640.

Jenže některé testy už ukazují, že Toyota udělala opravdu skvělé auto, a to už v sériovém provedení. Třeba v populárním Top Gearu zajela Supra podobný čas, jako Maserati Gran Turismo MC Stradale.

I když je to auto určené pro běžný silniční provoz, na okruhu to dokáže natřít i speciálům.

Sériový interiér, který zatím nemá žádnou sportovnější verzi.

Jenže pak je tu ještě okruh Buttonwillow Raceway v Kalifornii, kam s vozem vyrazila redakce Evasive Motorsports. Za volantem ale neseděl nějaký redaktor, ale závodník profesionál Dai Yoshihara. Tenhle krátký okruh je oblíbený pro své prudké „vracečky“, a hlavně pro možnost se dostat do tabulky pro nejrychlejší vozy okruhu „Super Lap Battle“.

Toyota Supra tu v úplném sériovém provedení (tedy i na silničních pneumatikách) zvládla třímílový okruh za 1:58.98. To znamená, že byla rychlejší než Porsche 911 GT2 minulé generace a jen těsně zaostala na Nissanem GT-R nebo o 2,8 sekundy za McLarenem 570S. To je hodně dobrý příslib do budoucna.

Počítá se s tím, že Toyota nabídne i verzi upravenou od Gazoo Racing, tedy GR, což je tovární úpravce jak pro závody, tak i soukromé zákazníky. Takové auto by mělo mít lepší sedačky, tvrdší tlumiče (Dai Yoshihara si na příliš měkké pružení trochu stěžoval), výkonnější brzdy a lepší pneumatiky. Samozřejmě i trochu upravený motor. Patrně se čeká na tuhle verzi, která by na Nürburgring vyrazila.