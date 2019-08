mb, Novinky

Je to zhruba rok, co automobilka Citroën potichu stáhla z nabídky model C4. Toto označení se používá u C4 Cactusu a Spacetoureru, tedy crossoveru a MPV, ale hatchback C4 je pryč. Podle webu Carscoops, který se odkazuje na nejmenovaného mluvčího automobilky, se ovšem má vrátit.

Na mušku si však nevezme jen Škodu Scala, nýbrž i Nissan Leaf a Volkswagen ID.3 - přijde totiž jako klasický hatchback se spalovacími motory, ale i jako bateriový elektromobil.

Nemá být sesterským vozem Peugeotu 308 na platformě EMP2, nýbrž menším autem na platformě CMP. Velikostí má odpovídat např. Opelu Corsa, který stojí na stejné platformě a je ho také možno mít jako elektromobil.

Poslední generace Citroënu C4

Onen mluvčí hovořil o nástupci C4 jako o „příštím hatchbacku Citroënu v segmentu C”, takže je pravděpodobné, že byla řeč o nástupci modelu C4 Cactus. Ten je „nabídkou v nižší střední třídě a příští auto do ní Cactus nahradí”, jak před několika týdny uvedl Xavier Peugeot, produktový šéf automobilky Citroën.

Všechny verze auta by měly mít stejnou silutetu - elektrické i konvenční. To odpovídá praktikám ostatních značek, např. Hyundai to tak má u dvou svých modelů a pohonné ústrojí již zmíněné Corsy také poznáte spíš podle toho, jestli z ní trčí kabel nebo hadice při doplňování energie.