mb, Novinky

Fandíte-li klasickým filmům, jistě znáte jméno Elizabeth Taylorové, jedné z nejslavnějších postav stříbrného plátna 20. století. S manželem Eddiem Fisherem si koupili tenhle zelený Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupé.

Dorazil v prosinci roku 1960 a společně si ho neužívali dlouho – už v roce 1964 se Taylorová vdávala za někoho dalšího. Auto jí při rozvodu zůstalo, a to až do 70. let, kdy ho koupil Kaliforňan Karl Kardel.

O renovaci nemáme zprávy, ale je pravděpodobná – vůz vypadá jako nový.

FOTO: Profimedia.cz

Právě ten ho nyní prodává, a to prostřednictvím newyorského aukčního domu Guernsey’s. Výslednou cenu odhaduje mezi jedním až dvěma miliony dolarů, tedy 23,3 až 46,6 milionu korun.

„Je velkou neznámou, co historie tohoto auta spjatá s Elizabeth Taylorovou udělá s cenou,” říká Arlan Ettinger z firmy Guernsey’s. Dodává, že když se po smrti Taylorové v roce 2011 rozprodávaly její šperky, některé artikly se prodaly výrazně dráž, než zněly odhady. Podle domu Christie’s, který tehdy aukci pořádal, některé až za padesátinásobek odhadu.

Ve výbavě byl i posilovač řízení.

FOTO: Profimedia.cz

Pár slov o voze ztratil i současný majitel. „Když jsem ho koupil, přátelé si mysleli, že jsem idiot. Ale asi o čtyři roky později jeho hodnota velmi vzrostla – a stal jsem se géniem. Za další čtyři roky hodnota zas klesla a já byl znova idiotem. Ale koupil jsem ho, protože ho miluji, a stále si myslím, že to je jedno z nejkrásnějších aut, která kdy byla vyrobena,” říká dnes osmasedmdesátiletý Karl Kardel.

Neuvedl, za kolik ho koupil, ale řekl, že tehdy nemohl jednat s herečkou samotnou, a dokonce ani nemohl vůz před koupí absolvovat testovací jízdu. Proč ho nyní prodává? Podle webu New York Times se rozhodl svůj život zjednodušit. A tak se 6. srpna v hotelu Pierre v New Yorku strhne přihazovací bitva.