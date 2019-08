ČTK

Hlavním účelem kontroly dodržování limitu 20 km/h je podle Davida Fialy, ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic, ochránit most před výraznějším poškozením, který způsobují hlavně rychleji jedoucí kamiony.

Provizorní vojenský most, který silničáři nasunuli na původní most v havarijním stavu, je na místě od loňského listopadu a pravidelně je na něm potřeba provádět opravy i kvůli tomu, že řidiči nedodržují stanovenou rychlost.

„Dynamické rázy jsou hlavně u kamionů násobně vyšší a dělo se to hlavně v noci. Proto jsou kamery uzpůsobené tak, aby mohly dobře měřit i za tmy,” řekl Fiala. Za jak velké překročení budou řidiči dostávat pokutu, Fiala neví. „Možná je to i dobře, že se to takto veřejně neříká,” poznamenal.

Radar má v oblasti zůstat

Provizorní most by měl být na svém místě až do jara příštího roku. „Kdyby nevydržel, musela by auta přes most jezdit zase kyvadlově. Zahájili jsme výběrové řízení s cenou 221 milionů korun a čekáme na přihlášky firem. Kvůli výjimkám ze životního prostředí chceme začít příští rok v březnu či v dubnu a do konce roku 2020 mít most hotový,” řekl Fiala.

Podle předběžné dohody s policií a Pohořelicemi by se úsekové měření rychlosti mělo poté přesunout jen o kus dál k rybárně, kde je kolizní místo kvůli velkému množství chodců a cyklistů, kteří přecházejí frekventovaný mezinárodní tah.