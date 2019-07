fra, Novinky

Tržní podíl městských miniaut klesá už víc než pět let. Ford Ka+ byl představen v roce 2016 a oplastovaná verze dokonce minulý rok. Ovšem ani jeden model se na evropských trzích neuchytil, a tak v září skončí dodávky evropských prodejnám, a ty budou jen doprodávat skladové zásoby.

V období od ledna do května roku 2019 prodal Ford 22 406 kusů, o 13 % méně než v roce předchozím. Nevypadá to na zas tak nízké číslo, ale v rámci celé Evropy to není nic moc. Ford se snaží vylepšit svou ziskovost v Evropě a konec Ka+ je součástí tohoto plánu.

Ford Ka+ Active

Druhým a posledním hřebíkem do rakve jsou motory, resp. spíš jejich emise. Automobilka potřebuje nasazovat ekologické motory, které splní novou emisní normu.

To se bohužel u malých a levných aut nevyplatí a za současného stavu by Ka+ bylo od roku 2020 trestáno pokutami za nadlimitní emise CO2. Kdo by tedy chtěl Ka+ koupit, bude mít skvělou příležitost, protože se dají očekávat slevy.

Auto na výrobních linkách nahradí pravděpodobně nějaké SUV či crossover. Ford jich plánuje hned několik, kromě nové Pumy, Kugy a Exploreru, které se už představily, také dvě další novinky, jenž se mají představit tento a příští rok.