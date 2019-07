mb, Novinky

Nový Opel Corsa se představil už před několika týdny, a to i v elektrické verzi. Snad abychom na něj nezapomněli, než si odbude výstavní premiéru na frankfurtském autosalonu v druhé půlce září, pochlubila se automobilka, jak to má s aerodynamikou.

V dnešní době honu za co nejnižší spotřebou je aerodynamika klíčová. Zejména ve vyšších rychlostech je odpor vzduchu to energeticky nejnáročnější, co je třeba překonat. A protože malá auta musí mít co nejnižší normovanou spotřebu, i u nich se počítá každé vylepšení.

Opel Corsa ve větrném tunelu

Corsa ve snaze snížit odpor vzduchu dostala zakrytování podvozku kompletně od motorového prostoru až po zadní nápravu. Také spoiler na konci střechy není jen na parádu, snižuje turbulence za karoserií. To je ale dnes už celkem normální.

Co u auta této třídy normální není, je klapka v masce chladiče. Že ji najdete u dvanáctiválcového BMW, se tak nějak očekává, ale Corsa bude jistě víc než desetkrát levnější. Průchod vzduchu chladičem a motorovým prostorem přitom znamená opravdu velký odpor vzduchu.

Výsledkem vší této snahy je koeficient odporu vzduchu 0,29, což Corsu řadí na špičku své třídy. Pro srovnání - současná Škoda Fabia má koeficient odporu vzduchu podle verze mezi 0,327 a 0,335.