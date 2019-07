mb, Novinky

Jeden by řekl, že když Volkswagen přidává do nabídky další model ke svým několika malým SUV, trochu to přehání. Jenže v tom není sám - BMW chce podle Britů do své nabídky také přidat další malý crossover.

Pokud přemýšlíte, jestli se bude jmenovat X1,5 nebo X2,5, když celé číslovky u písmene X má BMW už obsazené až do sedmičky, nejste sami. Má to ale být jinak - Britové hovoří o provizorním jméně Urban X.

BMW X2

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Po stránce techniky to má být celkem jednoduché - základem má být platforma UKL2, která podpírá modely X1 i X2. Má být připravená na elektrifikaci od mild-hybridu s 48V technikou po kompletně elektrickou verzi s dojezdem delším než 386 km. Pohon všech kol má být realizován elektromotorem na zadní nápravě, podobně jako u modelu 225xe, který také stojí na platformě UKL2.

Proč BMW něco takového dělá? Není sedm SUV a crossoverů v různých verzích už hodně? Je, ale právě proto automobilka chce přidat nové - v první půlce roku tvořila tahle auta 45 % všech prodejů.