Honda e je maličké autíčko do města. Dojezd 200 km by ve městě měl stačit víc než dost; na delší cestování to asi nebude, ale i s malým elektromobilem lze dojet daleko.

Honda nicméně nemá ambice trhat rekordy v dojezdu, spíš cílí na ty, kteří chtějí auto na pohyb ve městě nebo v jeho nejbližším okolí. A taky na ty, kteří si dobře rozumějí s mobilem.

Displeje nové Hondy e sahají až daleko k pravé straně vozu.

Totiž, palubní deska je v podstatě jeden ohromný mobil. Před řidičem je 8,8” digitální panel, na kterém se zobrazují všechny důležité informace. Vše je samozřejmě modulární, takže řidič si bude moct zobrazit přesně ta data, která potřebuje. Tedy, teoreticky - už současné digitální přístrojové štíty by to mohly umožnit, ale svým potenciálem často mrhají.

Honda e bude mít pohon zadních kol.

Hned vedle jsou další dva displeje, tentokrát o úhlopříčce 12,3”. Jsou hlavními displeji infotainmentu a daly by se označit za smartphone předělané pro automobil, neboť fungují do jisté míry podobně. Mají v sobě „aplikace” a můžete přepínat mezi nedávno použitými, jako na telefonu.

Zajímavější je, že lze volně přehazovat zobrazené aplikace mezi těmito dvěma displeji. Spolujezdec v roli navigátora tak může nastavit cíl a mapu posunout řidiči blíže pohledu. A pak na svém displeji třeba vybrat nějakou hudbu.

Systém samozřejmě zvládá i zrcadlení smartphonu pomocí Androidu Auto nebo Apple CarPlay, jak je dnes běžné. Nakolik ovšem budou tyto aplikace podporovat své přesouvání po displejích, zatím není jasné.

Samozřejmostí budou i nastavitelná pozadí.

Součástí je také osobní asistent. Není to úplně tradiční ovládání hlasem, nýbrž něco jako jeho chytrá verze. Hlavní výhodou oproti současným systémům hlasového ovládání má být, že člověk nebude muset používat přesné fráze s dokonalou výslovností.

Displeje samozřejmě mohou zobrazovat také všechny funkce automobilu – od klimatizace až po systém nabíjení. Řadu z těchto informací se dozvíte také v aplikaci v telefonu. S tou je možné přistupovat k vozu a využívat mobil jako bezdrátový klíč. Zároveň je tu možnost dálkově sledovat nabití akumulátorů, odemykat či zamykat auto, nastavovat klimatizaci apod.