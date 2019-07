mb, Novinky

Fordy, cadillacy, mercedesy, porsche, to všechno bylo k vidění v ulicích Jekatěrinburgu o předminulém víkendu. Ale taky staré ruské pobědy, volhy a moskviče. Vozy se účastnili tzv. rallye pravidelnosti. Závodu, ve kterém se jede na čas, ale nikoliv nejkratší čas - musíte přijet do cíle přesně ve správný moment.

Satelitní navigace je samozřejmě zakázaná, k jízdě máte tzv. roadbook - sešit s instrukcemi o trase. „Všichni jsme se ztratili. Viděla jsem spoustu aut jezdit různými směry,” říká navigátorka Oksana Žažkovová. „Vždycky musíte bojovat až do konce. Tohle je druh sportu, ve kterém i když uděláte malý omyl, může vás to vykolejit, ale když vydržíte až do konce, i tak můžete vyhrát,” dodává.

Další podmínky vstupu byly na papíře jednoduché - nejméně 30 let staré auto v dobrém, ale hlavně autentickém stavu. Jak náročné to je, popisuje Pavel Pankovskij, majitel pětašedesátiletého Jaguaru XK120. „Čím je auto starší, tím je to náročnější, protože náhradních dílů je méně,” říká a dodává, že některé speciální díly je třeba dokonce objednat do výroby a pak na ně dlouho čekat

Nejstarším autem ale byl Ford Model A ze začátku 30. let minulého století. Má startér, ale dá se startovat i klikou. „To proto, že tehdy byly problémy s bateriemi, a když ta vaše selhala, výrobci zajistili, že nezůstanete trčet - pomocí startovací kliky,” vysvětluje Sergej Simonov.

A kdo se neúčastnil, mohl se projet starým taxíkem značky ZiS z 50. let. „Na pět minut jsme se cítili jako velmi důležití lidé,” popsal svůj zážitek Ivan Suchin, který si to vyzkoušel.