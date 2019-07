mb, Novinky

Nedlouho po největším Gran Coupé v nabídce, postaveném na základě řady 8, poodhaluje mnichovská automobilka jeho protipól – řadu 2 Gran Coupé. Zatím s pečlivým maskováním, ale i tak toho můžeme rozpoznat vážně hodně.

Jasné jsou agresivní nárazníky; dost pravděpodobně se díváme na nějakou nabroušenou verzi, možná i nejostřejší M235i xDrive. Poznat jdou také přední světla, která jsou dost blízko těm na nové řadě 1.

Čtyřkolka by měla jezdit zajímavě.

To není opomenutí, dvojka Gran Coupé stojí na stejném základě jako nová jednička. To znamená pohon předních nebo všech kol a platformu UKL2. Tu jsme už testovali např. v BMW X2 nebo v Mini Clubman, a pokud máte čtyřkolku, nuda to rozhodně není.

Novinka má nalákat zejména zájemce o malý sedan.

Zmíněná verze M235i xDrive má mít samozřejmě pohon všech kol a pod kapotou dvoulitrový benzinový čtyřválec, nafoukaný turbodmychadlem na 306 koní. O dalších motorech je zatím brzy hovořit s jistotou.

Zajímavým kouskem techniky má být nově vyvinutý samosvorný diferenciál Torsen a systém ARB z elektrického modelu i3s. Ten má zrychlit reakce stabilizačního systému a také zlepšit jízdní chování u verzí s předním pohonem i čtyřkolky.

Díky světlům se bude tvářit přísně i zezadu.

„Řada 2 Gran Coupé byla vyvinuta jako globální model a je lákavým přídavkem v nabídce zejména pro ty trhy, kde se karoserie sedan těší oblibě,“ uvedla automobilka.

Pokud máte obavu, že je dvojka Gran Coupé předzvěstí přechodu řady 2 kupé a kabrio na přední pohon – a že současná generace dvojky je naprosto skvělá –, neděste se. Podle dostupných informací BMW postaví jejich nástupce opět s pohonem těch správných, tedy zadních kol.