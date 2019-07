fra, Novinky

Roboti se budou pohybovat po sportovištích tokijských olympijských her a informovat o všem důležitém. Další roboti budou pomáhat starším a nepohyblivým lidem. A ještě další roboti, které postavil hlavní sponzor olympiády, automobilka Toyota, budou jezdit po travnaté ploše a sbírat náčiní.

Kousek na fotce nahoře bude ve službách rozhodčích a bude měřit vzdálenost u oštěpu, koule i disku. Robot má speciální senzory, takže se vyhne každé překážce, a navíc jezdí pokaždé po jiných trasách, aby neudělal v trávě cestičky. Zároveň u těžkých nářadí, jako jsou koule nebo kladivo, dokáže objet i místa zničená předchozími hody.

Jezdí samozřejmě na elektřinu a zajímavostí je, že nemůže vyjet bez příkazu vedoucího, tedy člověka. Bude to jeden z rozhodčích, který bude vždy před strojem. Ten ho bude následovat jako psík. Ovšem ve chvíli, kdy na robota položíte sportovní náčiní - to se magneticky přichytí - vrátí se už samočinně na své původní místo.

Pokud jste už dnes viděli na atletických akcích podobné autíčko, pak šlo nikoliv o autonomní verzi, ale o zvláštní RC model řízený rádiem.

Toyota jako letadlo

Už je to hodně dlouho, co jsme vám představovali létající automobil značky Toyota, který má být hlavním aktérem úvodního olympijského ceremoniálu. Tohle létající auto, které jednoznačně symbolizuje budoucnost, by mělo zažehnout olympijský plamen, jak ukazuje starší vizualizace.

Video

Toyota chce létajícím autem zapálit olympijský oheň v roce 2020.

zdroj: Cartivator

Zároveň Toyota představila speciální malý autobus APM pro pohyb osob na krátké vzdálenosti, a to až pro šest osob nebo osob na vozíku, protože je to vůz zcela bez dveří a má i nájezdovou rampu.

Tenhle malý elektrický autobus bude převážet lidi na krátké vzdálenosti. Využitelný bude i při paralympiádě.

Také nasadí celou škálu autonomních automobilů, které budou vozit důležité hosty i sportovce na kratších vzdálenostech.