mb, Novinky, ČTK

Návrh studenta počítá s tím, že systém automaticky odešle hlášení do Národního dopravního informačního centra. K detekci lze podle něj využít kamery na mýtných bránách, oznámila v pondělí médiím mluvčí VUT Radana Koudelová.

„Ze statistik policie vyplývá, že ročně u nás nastane cca 320 případů, kdy řidič najede s motorovým vozidlem na dálnici či rychlostní komunikaci do protisměru,” vysvětlil Vacek, proč se začal tématu věnovat.

Navržený systém odhalí vozidla, která se ocitla v protisměru například při nesprávném najetí na dálnici. „Následně autonomně pomocí tzv. chytré dopravní značky či informační tabule umístí výstrahu. Případně použije světelnou signalizaci a auta jedoucí správným směrem informuje a může je i případně zastavit, a tím minimalizovat riziko možného čelního střetu vozidel,” uvedl Vacek.

Značky nestačí



Silničáři v současnosti umísťují u některých nájezdů na dálnice nové tabule varující před jízdou v protisměru. Podle Vacka to ale nemusí být dostatečné řešení. Svůj návrh připravil i s ohledem na minimalizaci nákladů - počítá s využitím kamer na mýtných bránách a existujících informačních tabulí.

Podle Zuzany Ambrožové z BESIPu systém detekce vozidel v protisměru funguje už od roku 2012, ovšem jen na dálnicích D1, D2 a D5. Není ovšem zcela automatický; informaci posílá do Národního dopravního informačního centra, které s ní dále pracuje.

"Rád bych se tématu věnoval i v dalších ročnících, momentálně zvažuji, že bych svou bakalářskou práci zaměřil právě tímto směrem. Dalším krokem je totiž návrh softwaru, na což bych se rád v budoucnu zaměřil," uvedl student. Svůj návrh přihlásil do dopravněbezpečnostní soutěže Moje vize nula, kde mu porota udělila čtvrté místo.

Letos už víc než stokrát



Auto jedoucí v protisměru je jedna z nejnebezpečnějších věcí, kterou lze na dálnici potkat. Jede totiž většinou v pruhu, který je ve správném směru jízdy levý, a tedy „rychlý”, a pro řidiče jedoucí správně to je věc naprosto neočekávaná.

Proto může ústit ve vážné dopravní nehody, jako např. téměř přesně před rokem na Liberecku. Přes masivní kampaň to letos nevypadá o tolik lépe, začátkem května byla zaznamenána jízda v protisměru 141x.

A pokud už se v protisměru octnete, co dělat? Podle BESIPu je vhodné zastavit na krajnici vedle nejpomalejšího pruhu, v tzv. odstavném pruhu, tedy z vašeho pohledu na levé straně, zavolat policii a informovat ji o své poloze.

Pokud zastavení v odstavném pruhu není možné, zastavte po své pravé ruce co nejblíž středovým svodidlům, aby váš vůz zasahoval do jízdního pruhu co nejméně. Vždy zapněte varovné „dvojblinkry” a v reflexní vestě z vozidla vystupte a „ukliďte se” za svodidla.