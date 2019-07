fra, Novinky

SkyActiv-X je motor, který ukazuje, že ta pořádná motorařina ještě neskončila. Že jsou stále lidi, kteří přemýšlejí nad tím, jak vylepšit účinnost spalovacího cyklu. A tak u Mazdy připravili agregát, který vlastně mění svou charakteristiku ze vznětového na benzínový. Ujme se to? Bude to skutečně funkční? Mazda říká, že ano, a my si to již brzy vyzkoušíme. Ale samozřejmě to stálo spoustu vývojové práce, námahy a peněz.

Nová Mazda 3 (Ilustrační foto)

Zároveň ale musí Mazda myslet na zákazníky, kteří budou muset jezdit centry měst s extrémními emisními normami nebo dokonce ve zcela bezemisních zónách. Tak se připravují i hybridy a elektromobily. A jak je u Mazdy zvykem, tohle nedělá jen tak. Její inženýři jedou na plné obrátky a vymýšlí co nejlepší vycizelované systémy.

Jenže tohle má za důsledek, že firmě nezbývají vývojové a hlavně finanční kapacity na další věci okolo, jako byly dříve verze MPS. Tak ani nová Mazda 3 nedostane tuto nejvýkonnější variantu.

„Máme kapacitu, abychom udělali výkonnější motor pro sportovní variantu, ale v současné době to nemáme v plánu,” řekl v rozhovoru pro Car Guide Kota Beppu, šéf vývoje modelu. Zůstane jí tak pouze nejvýkonnější verze se 132 kW. A to na takový VW Golf GTI bohužel nestačí.