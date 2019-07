laz, Novinky

Ne že by snad hypersport od Aston Martinu byl nějakým tajemstvím. Ale stoprocentního odhalení zcela sériové verze jsme se v podstatě ještě nedočkali. Neviděli jsme totiž to nejpodstatnější, vůz v akci.

To se nyní změnilo, britská automobilka vytáhla zřejmě produkční vůz na domácí trať Silverstonu, a to před zahájením Velké ceny. Ostatně, to všechno není náhoda. Na tomto modelu totiž pracoval Adrian Newey, bývalý technický ředitel týmu Red Bull ve formuli 1. Toho týmu, se kterým Britové velmi úzce aktuálně spolupracují.

Valkyrie má v reálném svět opravdu kompaktní kokpit.

FOTO: Aston Martin 2x

Právě v barvách Red Bullu byla Valkyrie ke spatření. Řízení se ujal testovací jezdec Chris Goodwin a „Valkýru” rozhodně nešetřil. První zákazníci budou moci něco podobného zkusit ještě letos. Nedávno se však šéf automobilky nechal slyšet, že vůz za cenu kolem sta milionů korun by prodal klidně tisíckrát, namísto omezených 150 kusů.

Valkyrie byla pro tuto příležitost oděna do válečných barev týmu

Hypersport Valkyrie nabízí výkon ohromujících 1160 koňských sil a maximální točivý moment 900 newtonmetrů. To vše z šestiapůllitrového dvanáctiválce od Cosworth s výpomocí od elektromotorů. Spalovací část točí úchvatných 11 tisíc otáček za minutu a sama o sobě dává 1000 koňských sil.