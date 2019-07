m, Novinky

Všichni se zbavili atmosférických motorů, protože u těch přeplňovaných se snáze dosahuje vysokého výkonu a papírově nízké spotřeby. A hned poté i manuálních převodovek ve prospěch automatů a dvouspojek, protože ty umí řadit rychleji.

Porsche se ručního řazení drží, snad jen s jednou výjimkou v případě 911 GT3 gen. 991 před faceliftem. „Myslím si, že máme na trhu výhodu oproti konkurenci,” říká v souvislosti s tímto Andreas Preuninger, šéf divize GT u Porsche.

GT4 má ve srovnání s předchůdcem výraznější bodykit.

Manuální převodovka a atmosférický motor jsou podle něj lékem. „Není to způsob přepravy, je to něco, co děláte sami pro sebe, co děláte pro radost. A v takovém případě to jsou zdravá auta, jsou lékem, protože se všichni kření a to je zdravé,” rozvedl.

Z těchto důvodů zůstanou manuální převodovky a nepřeplňované motory v nabídce značky Porsche ještě minimálně celé následující desetiletí a 718 Cayman GT4, o němž si u nás už brzy detailně přečtete, je toho víc než dobrou indicií.