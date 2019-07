fra, mb, Novinky

Když americký Jeep představil nový model Gladiator, čekal, že to bude docela úspěšné auto. Jenže úspěch je ještě větší, než předpokládal, a to výrazně. Jen za květen si ho tam vybralo přes 2500 zákazníků, což možná není rekord třídy, ale úspěch to je slušný.

Protože zájem je i z Evropy, koncern FCA se rozhodl, že Gladiator začne oficiálně dovážet i na starý kontinent. Bude tu s ním konkurovat např. Fordu Ranger, ale navíc bude mít vizáž a kult Wranglera.

I v Evropě bude příští rok možno jezdit terénem bez dveří a se sklopeným čelním sklem.

Gladiator se objeví v Evropě už tento měsíc, kdy si ho zájemci budou moct osahat na akci Jeepu v italských Dolomitech. Zatím to však budou americké verze, stejné, jaké si lze dovézt individuálně.

Oficiální dovoz začne příští rok, a to se šestiválcovým motorem v základu. Nebude to bohužel benzínový Pentastar o objemu 3,6 litru, nýbrž třílitr EcoDiesel. Ten pochází z produkce FCA a nabízí výkon 190 kW (258 koní) a točivý moment 600 N.m. Bude spojen výhradně s osmistupňovou automatickou převodovkou a pohonem všech kol.

Gladiator do Evropy přijde s dieselovým šestiválcem a osmistupňovou automatickou převodovkou.

Ke Gladiatoru samozřejmě bude dostupná obrobská řada doplňků k individualizaci, zejména samozřejmě směrem k lepší průchodnosti terénem. Ceník ani datum, kdy si budou čeští zájemci moci vůz objednat, zatím nebyly zveřejněny.