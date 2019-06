mb, Novinky

Po technické stránce je policejní Kodiaq RS dle tiskové zprávy standardní. To znamená dvoulitrový turbodiesel o 240 koních a 500 N.m, který svou sílu přenáší na všechna kola pomocí sedmistupňové dvouspojkové převodovky.

Navíc jsou pochopitelně modré majáky; byť fotka interiéru nebyla zveřejněna, dá se očekávat, že k jejich ovládání slouží speciální panel. Britská divize značky Škoda uvádí, že pracuje na integraci ovládání majáků do centrálního displeje infotainmentu.

„Vysoký výkon Škody Kodiaq RS z ní činí silný přírůstek do řady stíhacích vozidel,” komentuje nový vůz Henry Williams z britské Škody. Pokud tedy letos v létě pojedete do Velké Británie autem a uvidíte ve zpětném zrcátku blikající škodovku, nebude to vtip.