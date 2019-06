laz, Právo

Ortodoxní fanoušci legendární sportovní limuzíny XJ se už pomalu smiřovali s tím, že příští generace bude výhradně elektromobilem. Naznačovaly to poslední zákulisní zprávy. Ovšem nyní vychází najevo, že tomu tak nebude. Tedy, elektrická verze skutečně přijde, ale doprovodí ji také klasická varianta se spalovacími agregáty.

Zdroj respektovaného média Automotive News dal konkrétně najevo, že u XJ se počítá i se zážehovým šestiválcem. Pravděpodobně se však do výroby zařadí až během životního cyklu nové generace, nikoli ihned po boku premiérové elektrické verze.

Designér Ian Callum pak v rozhovoru pro stejný server ujišťuje, že základní principy modelu XJ zůstanou. „Není to jen tříprostorový sedan, XJ musí nadále být něčím, do čeho chcete sednout a řídit to,” vysvětluje. Premiéra nového XJ se očekává ještě v letošním roce, současné vydání ve výrobě vydrží už jen do konce července.