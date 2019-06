mb, Novinky

„V současnosti je (C4 Cactus - pozn. aut.) naší nabídkou v nižší střední třídě a příští auto do ní Cactus nahradí. To bude konec Cactusu. Se jménem si nejsem jist, ale pro auto to bude konečná,” řekl britskému webu Top Gear Xavier Peugeot, produktový šéf u automobilky Citroën.

„Cactus je skvělý projekt, je v souladu s hodnotami Citroënu v demonstraci odvahy a inovace a snahy přistupovat k autům odlišným způsobem,” pokračoval. Bude tedy jeho nástupce nudný? Podle Peugeota nikoliv - má být odvážný ještě více.

„Učinili jsme nějaká rozhodnutí, která rozhodně zůstanou v souladu s tím, za čím Citroën stojí. To jest prostor odvážit se, prostor posunout měřítka dále, než to dělají ostatní. Dělat auta, která nejsou obyčejná,” vysvětlil. Nic konkrétnějšího, co máme stran budoucnosti segmentu C u Citroënu čekat, však neřekl.