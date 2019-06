fra, Novinky

Irsko je zelená země, která je však v současnosti silně závislá na fosilních palivech. Její energetický mix má z těchto neekologických paliv neuvěřitelnou 85% většinu. To se má však změnit. Irská vláda přijala dokument, ve kterém se zavazuje být v roce 2050 emisně neutrální.

Součástí jsou samozřejmě věci, jako je zvýšení procent zelené energie až na 70 %, což se v Irsku dá udělat větrnými elektrárnami, protože zrovna tato země je větrem pověstná. Stejně tak se nebudou používat nerecyklovatelné plasty apod.

Hlavní je ale to, že by se měl zvyšovat počet elektromobilů v dopravě. Postupně by jich mělo být až 950 000 a v roce 2050 už by nemělo být možné si koupit auto se spalovacím motorem.

Jistě se ptáte, jak to chce Irsko dělat s dobíjecími stanicemi. V dokumentu se vláda zavázala, že bude sama stavět a také podporovat výstavbu dobíjecích stanic. Do povolení pro novostavby se dostane klauzule, že každá nová budova s více jak deseti parkovacími místy musí mít vlastní nabíječku.

Irsko tak následuje jiné evropské státy, které se postupně zavazují k ekologickým milníkům, jako je třeba konec prodeje aut se spalovacím motorem v roce 2030 (Švédsko, Holandsko, Dánsko) či 2040 (Španělsko, Francie, Velká Británie).