Trump chce zmírnit emisní limity. Naráží na odpor

Zákonodárci v USA schválili během slyšení v kongresu nový plán na zmražení směrnic emisí, které by měly být v platnosti v roce 2020, a to minimálně až do roku 2026. Omezí i práva jednotlivých států na vlastní požadavky na emise aut.