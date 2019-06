mb, Novinky

„V současnosti se pereme s náběhem výroby. Stihneme termín a první vozidla budou doručena koncem tohoto roku,” cituje Diesse web Automotive News, a to z globální konference vrcholového managementu firmy.

Diess v souvislosti s tím určil Karlheinzu Hellovi, vedoucímu týmu stojícímu za vývojem nového Golfu, dva cíle - zlepšit ziskovost celé modelové nabídky a mít dobrý náběh výroby.

Jasné datum startu prodejů nicméně zatím nebylo oznámeno, máme jen starší potvrzení prezentace médiím, která proběhne v říjnu letošního roku. Jak bude vůz vypadat, zatím stále není jasné; starší fotky ukazují maskované prototypy a starší skica úplně nahoře přibližuje přední světla.

Nový Golf má být v čele své třídy co do konektivity, má mít standardem digitální přístrojový štít a také má dostávat softwarové aktualizace po internetu. To také znamená, že úroveň jeho zabezpečení proti útokům hackerů musí být podstatně lepší, než je to u auta, které není připojeno k internetu.