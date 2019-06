fra, Novinky

Pro General Motors je trochu problematické elektrifikovat své terénní vozy a pickupy. Jsou to přece jen legendy, které mají být velké, silné, nenažrané. Mají být synonymem Ameriky, a to stále není auto strčené do zásuvky. Sice je stále větší skupina lidí, která jásá z nového pickupu Rivian R1T, ale udělat mu konkurenta nepůjde z tradičních pickupů nebo teréňáků snadno.

Podle agentury Bloomberg a jejích zdrojů blízkých automobilce je nyní jednou z velkých otázek pro představitele koncernu GM, zda neobnovit značku Hummer. Prostě by ji vzkřísili a udělali další pokrokovou technologickou firmu. Tak, jako to bylo kdysi, ovšem to nebylo na poli pohonů, ale průchodnosti terénem.

Po bankrotu v roce 2009 by to byl slavný návrat, do kterého by koncern vložil svoje v současné době vyvíjené elektrické know-how. Mohlo by třeba konkurovat značce, jako je Jeep. A pokud by zrovna jemu mohl General Motors ukrojit kus zákazníků, byla by to výhra jako hrom.

Ovšem všechno tohle, co tu píšeme, je zatím jen v hlavách vedení GM a jde tak o docela vzdálenou budoucnost. Musíme tedy nechat Hummer spát. Alespoň zatím.