Marek Bednář, Novinky

V současnosti se řidiči spoléhají na to, co vidí vlastníma očima, příp. v nejmodernějších autech, i na to, co vidí radary a kamery auta. Projekt s názvem C-roads si klade za cíl zvýšit bezpečnost na silnicích a plynulost provozu jednoduše tím, že budou řidiči výrazně lépe informovaní o tom, co se děje kolem nich, a to i na větší než dohledovou vzdálenost.

Projekt, který po technologické stránce v Česku zajišťuje operátor O2, už nyní nabízí jisté výstupy, byť neúplné. Může jich využívat každý řidič se smartphonem. Jednou z platforem, na kterých C-roads funguje, totiž je aplikace do telefonu.

Pokud někdo upozorní na olej rozlitý na vozovce, i s takovou hláškou se můžete setkat.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Ta řidiči řekne např. to, že několik set metrů před ním je na vozovce rozlitý olej nebo že začalo hustě sněžit. Mnohdy důležitější však může být i to, co se děje vzadu.

C-roads totiž umí říct, že se zezadu blíží sanitka nebo hasičský vůz. Řidič se tak může připravit na uhnutí dřív, než slyší houkačku či vidí majáky. Samozřejmě, pokud je ten konkrétní sanitní vůz do systému zapojen.

Hlásit se může i traktor sekající trávu



Možností je ještě mnohem víc. Informaci o své práci může do systému zadat např. traktor, sekající trávu podél cesty, vozík ŘSD s návěstí o omezení dopravy kvůli stavbě nebo proměnlivá dopravní značka - včetně toho, co je zrovna zobrazeno.

Upozornění řidičům může vysílat také autobus, když zastaví v zastávce a otevře dveře: „Pozor, vystupují lidé, nebezpečí zvýšeného pohybu chodců ve vozovce.” Křižovatka může poslat informaci o cyklech a systém vypočte doporučenou rychlost tak, aby člověk projel na zelenou bez zpomalení - plynule a bez zbytečných emisí škodlivin.

Všechna hlášení, včetně těch o kolonách, mají zlepšit bezpečnost a plynulost provozu.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Konečně, a to je možná nejdůležitější, systém pozná také např. to, že řidič prudce brzdí. To může znamenat náhlý problém na silnici, např. kolonu za horizontem nebo nečekanou překážku - a všem zapojeným autům vzadu odešle zprávu říkající, že třeba za 600 metrů je nutno prudce brzdit.

Zmíněná aplikace v telefonu sice může fungovat sama o sobě, ovšem vývoj probíhá spíš směrem k řídící jednotce umístěné někde ve vozidle. Ta by pracovala i s daty palubních systémů vozu a dokázala by např. určit přesněji než akcelerometr ve smartphonu, že vůz prudce brzdí.

Své výstupy by mohla zobrazit na displejích vozu, ať už centrálním, nebo v budících či v head-up displeji. V současnosti používá smartphone jako svůj displej, ani u testovacích aut zatím není integrována do infotainmentu.

Komunikuje s MHD i železničními přejezdy

Projekt ke své funkci využívá technologií Wi-Fi a LTE s tím, že se plánuje přechod na sítě 5G, které přenos informací ještě dále zrychlí. A podle toho, co jsme se dozvěděli na tiskové konferenci, systém už nyní do jisté míry funguje.

Do androidího telefonu si můžete - prozatím zdarma - stáhnout aplikaci C-roads a v místech, kde běží testování projektu, vám budou chodit např. zprávy z Národního dopravního informačního centra. Zkušební provoz běží na dálnicích D1, D5, D11 a na Pražském okruhu.

Testuje se na několika českých dálničních tazích a ve velkých městech.

V Plzni, Brně a Ostravě se testují také další části C-roads, a to komunikace s vozy MHD. V Pardubicích probíhají testy komunikace se železničními přejezdy. Ty můžou vysílat informaci o tom, že jsou stažené závory, nebo že se budou zanedlouho stahovat.

Pomocí této aplikace pak lze kromě přijímání zpráv informace také odesílat. Jenže na rozdíl od Waze, která je celá založena na práci komunity, jsou zprávy od řidičů v C-roads ověřovány na několika úrovních, aby nedocházelo k „planým poplachům”.

Podobně zástupci projektu ujišťují, že C-roads není Velkým bratrem - z odesílaných dat, ať už smartphonem, nebo vozidlovou řídící jednotkou, nelze sestavit trasa konkrétního uživatele či ho identifikovat - nebo třeba pokutovat za překročení rychlostního limitu.

Řidiči na displeji bliknou nanejvýš dvě upozornění podle toho, co je pro něj zrovna důležité.

Projekt ve své současné pilotní fázi poběží do roku 2020 a jeho výstupem nebude teorie, nýbrž praktická ukázka pro Evropskou unii, jak to má fungovat. Cílem je vytvoření standardizovaného systému komunikace těchto jednoduchých zpráv napříč Unií, aby řidiči fungovala jedna aplikace pořád stejně i po přejetí do jiného státu.

Kdy se můžeme dočkat nasazení C-roads - či jakkoliv jinak pojmenovaného, ale principiálně stejného systému - do ostrého provozu napříč Evropou, je otázkou. Po technologické stránce je však příprava téměř dokončena.