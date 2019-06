mb, Novinky

Psal se rok 1994, kdy Subaru přišlo s nápadem zvětšit světlou výšku běžného kombíku a postavit tak Outback, jeden z prvních crossoverů vůbec. O tři roky později se inspirovalo Volvo s modelem V70 XC a v roce 1999 Audi, které přidalo dávku luxusu – a vzniklo A6 Allroad Quattro.

Právě tento vůz letos slaví dvacet let a do své třetí dekády vstupuje novou, čtvrtou generací. S tím zároveň přichází třetí model do nabídky Audi A6, které jsme testovali jako sedan a později i jako kombík.

Do kufru se vejde 565 litrů nákladu.

Princip vozu je pořád stejný – zvýšená světlá výška, zde o 45 mm nad úroveň normální A6 Avant, tedy celkem 184 mm, a oplastování nárazníků. Speciálně upraveno je i vzduchové odpružení, aby lépe fungovalo v terénu, a samozřejmě díky němu lze světlou výšku trochu měnit.

Směrem k lepší použitelnosti mimo asfalt na palubě najdete i asistent pro sjíždění kopců, pro jízdu v bočním náklonu nebo „offroadový tempomat”, který je použitelný do 30 km/h.

Světlá výška 184 mm není ve světě offroadů nic moc, ale na náročnější polní cestu to stačí.

Pod kapotou bude na výběr ze třech verzí třílitrového vznětového šestiválce. Všechny varianty jsou vybaveny mild-hybridním systémem se 48V elektrosoustavou, jsou spojeny s osmistupňovým automatem Tiptronic a stálým pohonem všech kol.

Nejslabší verze 45 TDI nabídne 231 koní a 500 N.m, zrychlí na stovku za 6,7 sekundy a normovaná spotřeba paliva je 5,8–5,9 l/100 km. Nejvyšší rychlost je u všech variant 250 km/h.

Prostřední volba se jmenuje 50 TDI, dává 286 koní a 620 N.m, což stačí ke stovce za 5,9, s a spotřeba má být rovněž 5,8–5,9 l/100 km. Vrcholná 55 TDI, která pochází z verzí S6 a S6 Avant, má výkon 350 koní a 700 N.m, stovku zvládne za 5,2 s a spotřeba má být 6,4–6,6 l/100 km.

Uvnitř je všechno jako v ostatních verzích A6, až na drobné technologické berličky pro jízdu v terénu.

Chalupáři ocení také informaci o objemu zavazadelníku – činí 565 litrů ve standardní konfiguraci a 1680 litrů při sklopených sedačkách. Stejný prostor nabídne i již zmíněná verze Avant, tedy standardní kombík.

České ceny zatím nejsou na světě, ale německý základ už známe – jeho cena je 61 500 eur, tedy 1,58 milionu korun. Pro srovnání, běžná A6 Avant s motorem 45 TDI stojí v Německu od 58 200 eur, tedy 1,49 milionu korun.

Zkraje prodejů, které mají začít v tomto měsíci, bude k mání i výroční edice „20 years allroad”. Ta je speciální třemi unikátními barvami, specifickým paketem optických detailů a zvláštními 19” koly.

Takhle vypadal allroad první generace, představený před 20 lety.