fra, Novinky

Nový základ pro bateriové elektromobily (označované BEV, Battery Electric Vehicle) bude univerzální platformou, která by se měla vejít jak do aut nižší střední třídy, tak i do velkých SUV. Spolupráce nebude jen ve vývoji, ale také ve sdílení. Kdy by mělo být hotovo, zatím není známo, ale důležité ze zprávy je, že cílem bude platforma, která nabídne co největší dojezd. Na to budou obě firmy dbát především.

Toyota a hybridy

Historicky se Toyota elektromobility částečně zřekla. Před lety vyslala do světa zprávu, že podle ní je nejlepším řešením pohonu moderních automobilů hybrid. A tak se všechny její vozy budou orientovat na tuto techniku.

Toyota Prius PHEV

FOTO: LL, Novinky

Průkopníka jménem Prius následovaly další modely a nedávno byla Toyota Corolla v anketě mezi zákazníky vybrána jako nejlepší hybrid na světových trzích. Zároveň firma věří vodíku, takže i tuhle alternativu rozpracovává, např. v modelu Mirai.

Toyota Mirai

Jenže svět chce něco jiného. A tak se musí přizpůsobit. Elektromobily budou zanedlouho nutností pro každou značku, pokud bude chtít splnit emisní normy a prodávat v některých zemích, které například zakážou vjezd vozidlům se spalovacím motorem do center měst, jak tomu bude například v Amsterdamu. Proto Toyota ustupuje od své vyložené hybridizace a elektromobil se pro ni stane nutností moderní doby.

Toyota své elektromobily představí už letos. Jejich vozy s touto platformou budou totiž součástí autosalonu v Šanghaji. Půjde o modely C-HR a IZOA - ten bude nutno ještě upravit, aby vyhovoval globálnímu trhu a požadavkům na univerzálnost.