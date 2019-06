Škoda představuje Kodiaq pick-up, jmenuje se Mountiaq

Rozšířené blatníky, šnorchl a rám na přídi – to vás udeří do očí nejspíš, když poprvé spatříte „horala” – Škodu Mountiaq. Je to prostě terénní pick-up založený na SUV Kodiaq a má jen jedinou nevýhodu.