mb, Novinky

Ford Puma býval oblíbeným dvoudveřovým sporťáčkem, než ho automobilka v roce 2002 přestala vyrábět.

Letos se má představit jeho nástupce, ovšem v duchu současné doby to už nebude dvoudveřové auto do města, nýbrž crossover. Ford to odhalil s upoutávkou v dubnu letošního roku.

Po zesvětlení obrázku vidíme alespoň základní kontury vozu. Nechybí velká maska chladiče.

Nyní je známo, že se vůz odhalí na frankfurtském autosalonu, který letos proběhne od 12. do 22. září; autosalon IAA ve Frankfurtu nad Mohanem se střídá s autosalonem v Paříži. Ford tam přijede a ukončí tak svou absenci z evropských motorshow; loňskou Paříž i letošní Ženevu vynechal kvůli snaze o snižování nákladů.

Podle webu Automotive News, který zprávu přinesl, Ford ve Frankfurtu představí svou novou nabídku crossoverů a SUV, kam patří Kuga – ta se v omlazené verzi odhalila zkraje dubna letošního roku – a nový plug-in-hybridní Explorer, který vůbec poprvé dorazí i do Evropy.

Nový Ford Explorer Plug-In Hybrid

Přítomnost modelu Puma nebyla zatím potvrzena, ale zmíněná upoutávka se dostala na světlo světa na stejné události, kde byly představeny modely Kuga a Explorer. Ty Ford do Frankfurtu chce dovézt a podle webu Carscoops by dávalo smysl, kdyby vzal i Pumu.

Automotive News této spekulaci dále nahrává – mluvčí Fordu podle webu řekl, že automobilka se chce účastnit autosalonů, když může ukázat nový produkt. Tím je letos právě Puma, protože Explorer je jednak přece jen spíš americkým autem, jednak bude v září už pět měsíců starou „novinkou“. A Kuga dostala „jen“ facelift.

Nový Ford Kuga

Už nyní víme, že frankfurtský autosalon řada automobilek vynechá, podobně jako loni Paříž. Nepřijedou např. Peugeot, Citroën a DS; zástupce koncernu PSA bude Opel.

Takto vypadal původní Ford Puma.

Ví se také o absenci Nissanu, Volva, Mazdy, Mitsubishi, Rolls-Royce nebo Astonu Martin.