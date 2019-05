laz, Právo

Nejprve trochu statistik, protože se zdá, že X1 se v druhé generaci trefilo do módy. V roce 2018 se BMW X1 nestalo pouze celosvětově nejprodávanějším modelem BMW X, ale za stejné období získalo prvenství také ve své kategorii, když se ho prodalo 286 827 kusů. Přibližně 40 procent prodaných vozů zůstalo v Evropě, zatímco každý desátý, který opustil výrobní linku, byl exportován do USA, jež se tak staly jeho třetím největším odbytištěm.

Ledvinky na přídi jsou sice větší, ale v porovnání s jinými modely vlastně nenápadné.

V nabídce jsou i nové odstíny laku.

Facelift proto není kdovíjak převratný. Všimnete si pozměněných nárazníků a světlometů s ostřejší grafikou. Ledvinky jsou větší. Řeč je pochopitelně o mřížce chladiče, ta ovšem u ostatních BMW stále dominuje daleko více. Koncovky výfuku pak mají větší průměr, na výběr je z nových designů kol a laků.

Uvnitř byl pouze lehce vylepšen služebně starší systém iDrive, a to o on-line funkce nové generace. Rovněž najdete i jiné materiály. Ovšem platí, že v porovnání právě se zmiňovanou jedničkovou řadou je X1 o generaci starší co do architektury a pojetí vnitřku.

Svítilny mají odlišnou grafiku.

Uvnitř se změnily hlavně materiály.

Motory byly inovovány, zejména kvůli přísnějším emisním limitům. BMW pak nabízí dva vznětové motory již s plnou normou Euro 6d, která začne pro diesely platit až za dva roky. Na výběr je pak z několika tříválcových a čtyřválcových jednotek.

Novinkou je ovšem plug-in hybridní verze nazvaná xDrive25e. Přijde ale až v březnu roku 2020, zatímco běžné verze očekávejme ještě letos. Spalovací motor v ústrojí nabídne výkon 92 kW a točivý moment 220 newtonmetrů. V páru je s elektromotorem se 70 kW a 165 N.m, umístěným na zadní nápravě. Lithium-iontové akumulátory čtvrté generace mají kapacitu 9,7 kWh a slibují dojezd na elektřinu až 50 kilometrů.

BMW X1 (2015)