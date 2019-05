fra, Novinky

Dnes už známe dvě auta, která kamery používají – jsou to Audi e-tron a Lexus ES. Prvně jmenovaný nabízí tuhle elektronickou specialitu za příplatek asi 40 000 Kč. Honda e je bude mít sériově.

Malý městský hatchback bude mít tedy pouze malá tykadla, která mají menší odpor vzduchu, nerozbijí se jen tak, nedělají hluk. Přitom čočka má samočistící efekt a spousty vychytávek, které zlepší bezpečnost.

Výhodou je, že kamera snímá větší část, neexistují slepé úhly a je z ní lepší výhled i při špatném počasí.

Tak například může řidič upravovat šířku záběru kamery, její pozici a také to, co se s ní bude dít, když začne couvat. Standardně se totiž displej přepne do módu, kdy ukáže vodící čáry za vozem. Ale samozřejmě nemusí.

Displeje si automaticky upravují jas a kontrast podle světelných podmínek, v noci upraví obraz tak, aby byly vidět i kontury automobilů apod. Zajímavé je, že digitální je i vnitřní zpětné zrcátko.

Ti, kteří si malý vůz v některých zemích Evropy už dnes objednávají, tak mají jistotu, že dostanou absolutní technologickou novinku. Je ovšem otázka, jak se s absencí zrcátek vyrovnají různé státy světa. V zákonných úpravách totiž je mnohde striktně napsáno, že auta musí mít zpětná zrcátka.