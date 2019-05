fra, Novinky

Nový sporťák značky Audi bude velikostně sedět na místě TT. Bram Schot, šéf managementu značky, to potvrdil na výroční konferenci. To, co ovšem nepotvrdil, bylo, zda se skutečně bude jmenovat TT. Vzhledem k tomu, že půjde o elektromobil, pravděpodobně o tohle jméno přijde, nebo bude nějak zkomoleno, aby bylo znát, že využívá elektřinu.

Pod kapotou se objeví univerzální elektrická platforma MEB, která bude třeba i v novém Volkswagenu ID.3. Samozřejmě že pro potřeby sportovního vozu dostane patřičná vylepšení.

A co Audi R8? Jak to dopadne s ním? Možná splyne s Audi TT.

A teď je otázka, co s modelem R8. Je to o kus větší auto, výkonnější auto a také samozřejmě dražší. Schot na konferenci položil řečnickou otázku, jestli nová R8 skutečně potřebuje mít motor s vnitřním spalováním. Co tím chtěl říct? Nejspíš že i tohle auto možná přestane existovat tak, jak jej známe dnes.

Může dostat elektrický pohon, ale je otázka, jestli by se vyplatilo pro něj stavět nový podvozek. Co takhle využít platformu MEB a jen zvýšit výkon? Jenže to pak bude vlastně TT RS… Tak uvidíme, s čím automobilka přijde.