mb, Novinky

Zatímco filipínský prezident Rodrigo Duterte nařizuje sešrotovat zabavená auta, protože pocházejí z trestné činnosti, v Mexiku je zužitkují. Je to součást plánu tzv. institutu Robina Hooda prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora.

Onen institut se ve skutečnosti jmenuje Institute to Return Stolen Goods to the People, tedy Institut pro navrácení ukradeného zboží lidem. Přezdívku po známém fiktivním hrdinovi dostalo proto, že benefitovat z jeho činnosti mají hlavně chudé mexické oblasti.

Auta, domy, šperky většinou od drogových baronů



A právě aukce, která se bude konat v neděli, je první z řady pořádaných za tímto účelem. Bude se v ní prodávat 77 automobilů, k nimž patří blíže neupřesněná porsche, mercedesy, corvette nebo mustangy. A také Lamborghini Murciélago z roku 2007 na titulní fotografii.

Součet vyvolávacích cen všech aut je zhruba 1,5 milionu dolarů tedy v přepočtu necelých 35 milionů korun, píše agentura Reuters. Výtěžek mají dostat dva okresy ve státě Oaxaca, které podle prezidenta patří k nejchudším v zemi.

Další aukce v budoucnu nabídnou k prodeji např. honosné vily, z nichž jedna stojí v bohaté čtvrti Mexico City a má vnitřní bazén, a také šperky. Drtivá většina prodávaných artiklů patřila drogovým baronům.