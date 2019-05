fra, Novinky

Severní smyčka Nürburgringu je v permanenci. Neustále se tu prohánějí nějaké vozy, které chtějí být nejrychlejší ve své kategorii. Nordschleife neboli Zelené peklo, jak se okruhu přezdívá, prostě táhne. A nemusí to být jen automobilky, jako jsou Lamborghini nebo Porsche. O nejrychlejší předokolku se tu přetahují Renault s Hondou.

Teď zase nastalo období, kdy se rekordem bude chlubit Renault. Vyslal totiž na trať model Megane R.S. Trophy-R, který stanovil nový rekord v hodnotě 07’40’’100 na kolo na Nordschleife (20,600 km) a referenční čas 07’45’’389 na oficiální celé kolo v délce 20,832 km.

Renault Megane R.S. Trophy-R

Ještě ho neznáte

Určitě se ptáte, co je to za auto. To ještě neznáte. Jde o vůz, který bude uveden na trhy před koncem roku 2019, přičemž skutečnou premiéru bude mít 24. května v Monaku před Grand Prix Formule 1. Proti autu, které bylo představeno na začátku tohoto roku (bez koncového -R) se změnilo mnoho. Hlavně se technici soustředili na snížení hmotnosti. Auto shodilo hned 130 kg, což je opravdu úctyhodné číslo.

Dále se pak odborníci zaměřili na podvozek a aerodynamiku. Auto tak mělo větší stabilitu ve všech 73 zatáčkách okruhu Nürburgring. To je ten hlavní důvod, protože motor s výkonem 300 koní zůstal stejný.

Renault Megane R.S. Trophy-R

Automobilka snad podrobnosti zanedlouho odtajní. Víme, že na úpravách pracovali s tradičními špičkovými partnery ve svých oborech: Akrapovič, Brembo, Bridgestone, Öhlins a Sabelt.