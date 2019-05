fra, Novinky

Experimentální bezpečnostní vozy (ESF) jsou často nositelé technologií, které se během několika let stanou standardem. Jen vzpomeňme třeba na adaptivní tempomaty, pre-safe systémy, hlídače jízdních pruhů a podobné elektronické technologie, které se vměstnaly do jediného vozidla a snažily se, co mohly, aby se o nich vědělo co nejvíc. Hlavně, aby se o nich debatovalo, aby se testovalo a zkoušelo. A pak přišel zlom, kdy dnes už bereme některé z nich jako standard.

Mercedes nepochybuje, že budoucnost patří autonomnímu řízení. A tak upravil GLE do dalšího experimentálního vozu a v něm najdeme právě autonomní techniku. A to takovou, která by se mohla stát základem skutečné sériové produkce. Hlavním slovem je tu totiž bezpečnost. Auto tak je sice hodně o samočinném řízení, ale možná ještě více o zvýšení bezpečnosti posádky i lidí kolem.

Komunikuje a chrání

Auto například komunikuje s okolím. Na své digitální masce dokáže znázornit, že ví o cyklistovi či chodci na přechodu, že se pohybuje vpřed či že je někde nebezpečí. Zároveň dokáže informovat i řidiče vzadu. Takže třeba v koloně se na zadním skle rozsvítí příslušná značka.

V případě nehody vyjede zezadu robotický trojúhelník.

V případě nehody nebo technických problémů se auto zastaví a zpod podlahy vyjede samočinně trojúhelník, který se postaví do silnice. Na střeše se pak vyklopí další světelný trojúhelník.

Hlavně bezpečně

Interiér je nabitý senzory, které chrání posádku. Již výše jsme vzpomněli pre-safe systém, který predikuje případnou srážku a dokáže jí zabránit, nebo alespoň zmírnit následky. Další generace tohoto systému pak v sobě kombinuje několik zajímavých funkcí, které například dokážou v případě nebezpečí poznat špatnou reakci řidiče a zkorigovat ji. Automobil třeba také pozná sám cyklistu ve slepém úhlu a dokáže řidiče i cyklistu upozornit na nebezpečné vybočování pomocí blinkrů.

Čelní airbag i pro zadní sedadla

Zajímavé jsou i nové systémy aktivní ochrany pomocí nových airbagů. Třeba jsou nové airbagy, které se vytahují z obou stran opěradel, takže člověka uprostřed vlastně obalí. Stejně tak je testován i nový čelní airbag pro zadní sedadla nebo systém aktivní ochrany i pro děti v sedačkách.