fra, Novinky

Značka Ford má neustále finanční problémy. Potřebuje je rychle vyřešit, aby se nedostala do problémů, které už by nebylo možné zvládnout. A tak sáhla po dlouho očekávané restrukturalizaci, která má ročně přinést značce úspory ve výši 600 milionů dolarů (asi 13,88 miliard korun).

Propouštění se bude hodně týkat manažerských pozic. Z nich má odejít 20 % současných zaměstnanců. Manažeři tak budou pod vyšším tlakem, ale jejich rozhodování by se mělo urychlit. Ostatně Ford měl do této chvíle 14 organizačních rozhodovacích vrstev, což by se nově mělo zredukovat na devět.

Ford Ranger Wildtrak

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Americká značka do velkého propouštění započítává jak nucené, tak i dobrovolné odchody zaměstnanců. Současné otevřené volné pozice jsou zmraženy a nikdo nový se nepřijímá do té doby, než bude nastavený nový systém rozdělení funkcí. Tato doba ale nebude dlouhá. Jen v USA se počítá s tím, že všechny výpovědi budou doručeny příslušným zaměstnancům do 24. května.

Restrukturalizace se týká všech výrobních závodů na celém světě od USA až po Čínu.

Modrý ovál přistoupil k restrukturalizaci i přesto, že americký prezident cíleně uvádí automobilový průmysl a zachování zaměstnanosti v něm jako jeden ze svých klíčových cílů. Když před nedávnem koncern General Motors propouštěl, byl za to americkým prezidentem silně kritizován.