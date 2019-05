laz, Právo

Nemusíte mít ani tolik štěstí, abyste v Maranellu či v blízkém okolí potkali nějaký ten maskovaný prototyp. Vždyť zde, poblíž Modeny, sídlí, vyvíjí a vyrábí slavné Ferrari. Menší obec se zázemím a muzeem automobilky se vzpínajícím se koněm ve znaku láká i fanoušky nebo přímo majitele těchto vozů.

Zajímavé video díky tomu koluje internetem. Posádka spideru si všimla maskovaného černého ferrari. A začala docela bizarní honička. Tovární řidič začal odbočovat a předjíždět na poslední chvíli a opravdu se snažil dotěrného pronásledovatele, který mu ještě i škodolibě mával, setřást. Alespoň trochu v limitech zákona.

Nakonec se mu to podařilo, ale ještě zajímavější pochopitelně je, v čem seděl. Pravděpodobně se totiž jedná o první záběry nového hybridního modelu, o kterém se mluví v souvislosti s představením datovaným do konce měsíce. Zprávy naznačují, že výkon by se měl pohybovat někde nad hranicí 530 kW (711 koní) a hybridní pohon by měl být využitý pouze jako výpomoc benzin zažehávajícímu šestiválci.

„Bude to skutečně krásný model se špičkovým hybridem,“ řekl nedávno při značkové prezentaci generální ředitel Ferrari, Louis Camilleri. Premiéry bychom se měli dočkat ještě v květnu.