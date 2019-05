fra, Novinky

Nové turbodmychadlo s prstencovým katalyzátorem je zajímavý návrh, který v sobě spojuje jak turbodmychadlo, tak katalyzátor a jeho nespornou výhodou je odstranění dvou nejzásadnějších chyb obou komponentů.

Turbína horké části totiž pracuje s mnohem vyšší účinností, než je tomu u klasického turbokompresoru. Výstup z lopatek turba totiž výfukové plyny nemají rovnou do výfuku, ale do kuželové směšovací trubky. Ta umožňuje prakticky úplné využití tlaku, což v klasickém výfuku není možné. Tam po výstupu z turbodmychadla radikálně spadne tlak, což samozřejmě vytváří ve výfuku rázové vlny. Ty vytvářejí protitlak, takže se snižuje účinnost. Zde se vytvoří ve směšovacím kuželi tlak, který je stálý. Z něj se pak svým cirkulačním pohybem dostává do vnějšího pláště, který je katalyzátorem.

Testování probíhá s emisní jednotkou na zádi.

Spojení turbodmychadla a katalyzátoru má zásadní výhodu v rychlém ohřevu katalyzátoru. Tento třícestný katalyzátor tak je prakticky od prvních okamžiků od nastartování v ideální pracovní teplotě a může lépe snižovat emise. A aby to bylo opravdu až od úplného počátku, je tento katalyzátor při startu elektricky prohříván. Samozřejmě že ani jednoho by nebylo, pokud by systém nebyl komplexní, tedy hardware, software, řídící jednotka, úprava výfukových plynů, možnost použití syntetických paliv nebo také elektrifikace.

Firma Continental nasadila tuhle technologii do testovacího vozidla Super Clean Electrified Diesel a v reálném provozu měřila výsledky. Z výfuku šly emise NOx (oxidy dusíku) o 27 mg/km menší než z klasického naftového motoru. Současně poklesy emise CO2 o 4 g/km. To znamená, že auto s tímto turbodmychadlem zvládá dokonce i náročný londýnský dopravní cyklus.