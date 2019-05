mb, Novinky

Nový McLaren GT – opravdu se jmenuje jen takto, bez čísla – má být vozem, který si ze své početné garáže vyberete, abyste v naprostém pohodlí objeli půlku Evropy. A má tomu i uzpůsobený prostor pro zavazadla – naložíte 570 litrů.

Samozřejmě že Britové nepostavili kombík, pořád je řeč o dvoumístném voze s motorem uprostřed. McLaren staví tento vůz mimo své dosavadní série Sport, Super a Ultimate. Přesto podle tiskové zprávy sdílí DNA s modelem Speedtail, ultimativním hypersportem, jehož maximálka je přes 400 km/h.

Nové GT si nepotrpí na výstřelky, jeho linie jsou čisté a elegantní.

To znamená, že bude i pořádně rychlý, a vskutku – technická data hovoří o čtyřlitrovém osmiválci se dvěma turbodmychadly, který dává 620 koní a 630 N.m a zrychlí na 100 km/h za 3,2 sekundy. Maximálka je 326 km/h.

McLaren se pochlubil i emisemi CO2 v měřicím cyklu WLTP – ty činí 270 gramů na kilometr, což odpovídá spotřebě 11,9 litru benzinu na 100 km. Na jednu nádrž má ujet ďábelskou vzdálenost – 666 kilometrů.

Interiér si klade za cíl co nejlepší komfort posádky.

Tuhle vzdálenost urazíte v prvotřídně zpracované kabině a v naprostém komfortu, píše se dále v tiskové zprávě. Vnitřek je čalouněn kůží Nappa a koncem roku bude k mání i kašmír. Sedadla jsou vyhřívaná, ale o ventilování není zmínka.

Za zmínku stojí speciální tkanina SuperFabric, kterou může být na přání čalouněn zadní zavazadelník; ano, tohle auto má dva kufry, jeden vpředu, druhý vzadu. Je protkána vrstvou malinkých plátků, které zlepšují odolnost proti poškození a snáze se čistí.

Infotainment je nově vyvinutý a má patřit k nejrychlejším na trhu. Samozřejmostí je navigace s dopravními informacemi v reálném čase a příjem digitálního rádia.

Stěhovák to není, ale celkem nabídne 570 litrů pro zavazadla.

O pohodlí se má starat vylepšené proaktivní odpružení, které staví na systému v modelu 720S. Pomocí senzorů ale umí „číst“ silnici před sebou a na nerovnost se připravit. Samozřejmostí je možnost volby mezi různými režimy.

McLaren GT má být použitelný i ve městě, a to díky světlé výšce 110 mm, kterou lze vpředu ještě zvýšit na 130 mm pomocí systému zvedání přední nápravy. Nakolik ho značka testovala na českých silnicích, když tak zdůrazňuje komfort, nevíme, ale ty britské si co do kvality povrchu nemají s českými co vyčítat.

Známe i britskou cenu novinky – začíná na 163 tisících liber včetně daní, tj. na 4,84 milionu korun. Objednávat můžete už nyní, ale vůz bude doručen nejdříve koncem letošního roku.