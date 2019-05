fra, Novinky

Už to, že Aston Martin znova vyrábí ikonu automobilové historie DB5, je úžasné. A teď ještě k tomu přídavek v podobě funkčních hraček Jamese Bonda. Aston Martin je první značkou, která začala se stavbou starých klasických modelů, a stejně tak to začíná dělat i Jaguar.

Jenže Aston Martin se netají tím, že nechce prostě jen tak kopírovat to staré a slavné, protože by přitom devalvoval klasiku. Těch 25 kusů, které postaví, tak má mít prostě jiný náboj. Je to vůně filmových cívek, pohoda kinosálů a nadšení z klasického filmu.

Bude to téměř přesná replika.

FOTO: Aston Martin (2x)

A nejen to. Auto se začalo vyrábět v továrně Newport Pagnell v hrabství Buckinghamshire. To je místo, kde se vyráběly v letech 1963–1965 i originální kousky.

První prototyp, který vidíte na videu, je vlastně takovým testovacím kusem, na kterém se připravují všechny ty vychytávky. Automobilka na nich spolupracuje s Chrisem Corbouldem, což je mistr filmových speciálních efektů, jenž dokáže sestrojit pro filmaře prakticky cokoliv. A tak vyvíjí výklopná světla s postřikem silice olejem (samozřejmě že zde nahrazené vodou), tvorbu kouřové clony, třístrannou otočnou registrační značku, zadní neprůstřelný štít a podobně.

I zbraně budou. Samozřejmě jen napodobeniny.

Vozy jsou sice stavěny podle originálu, ale kvůli spolehlivosti prý byly upraveny některé části. Cena vozu není vůbec nízká. Činí v přepočtu asi 8,1 milionů korun. To ovšem za exkluzivitu DB5 a 007 stojí.