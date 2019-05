mb, Novinky

Současné kupé a kabrio řady 718, tedy Cayman a Boxster, jsou po jízdní stránce naprosto perfektní - jeli jsme s otevřeným Boxsterem a později i s kupé Cayman. Jenže podle názorů puristů tomu něco chybí. Zvuk atmosférického šestiválce.

To se má v dohledné době změnit, a to celkem ve čtyřech verzích „sedmsetosmnáctky” - Boxster Spyder, Boxster Spyder Touring, Cayman GT4 a Cayman GT4 Touring. Verze GT4 Clubsport je už nějakou dobu na světě, ale s tou nemůžete na silnice; to, co se chystá, už značky dostane. A díky existenci verzí Touring to nebudou jen opravdu ostrá auta, ale zaujmou i ty, kteří budou chtít i trochu komfortu.

Here's our best look yet at the Porsche 718 Cayman GT4. https://t.co/WUB24n7ViI pic.twitter.com/ovOk7s3B7U — Road & Track (@RoadandTrack) April 19, 2019

Oním motorem má být extratřída z větší 911 - šestiválec o objemu čtyř litrů, který by měl dávat okolo 420 koní v plnotučném Spyderu a GT4. Pro „touringy”, civilnější verze, by měl jeho výkon být dále snížen na zhruba 380 koní.

Tento motor musel být drobně přepracován, aby splnil emisní limity normy Euro 6d. To znamená, že dostal mimo jiné filtr pevných částic, nové vysokotlaké vstřikovače paliva a nové škrticí klapky. Tato jeho nejnovější verze pohání např. 911 Speedster, kde dává 495 koní.

Podle dostupných informací by Boxster Spyder a Cayman GT4 měly být nejprve k mání se šestistupňovým manuálem, později má do nabídky přijít dvouspojková převodovka PDK. U verzí Touring by také měly být k mání obě převodovky. Kdy budou odhaleny, kdy přijdou na trh a kolik budou stát, zatím není známo.