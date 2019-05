laz, Právo

Elektronické jízdní režimy už dnes najdete i v běžných autech. Typicky režim Sport přiostří reakce na plyn, ztuhne posilovač řízení... a dál už záleží hlavně na výbavě konkrétního auta, co všechno lze přizpůsobit.

Právě jízdní módy jsou u běžných modelů BMW a verzí Motorsport odlišné. U „emkových” modelů si totiž lze konfigurovat jednotlivé prvky zcela samostatně - tlumiče, motor, pohon, řízení.

Vpravo na přístrojovém štítu je vidět zvolený režim Sport pro brzdy.

U chystané M8, která vychází z řady 8 kupé, však půjdou přizpůsobit stiskem tlačítka i brzdy. V opět odděleném režimu Sport se změní chování posilovače brzd a elektroniky, které brzdy ovládají. Krom klasického ABS také distribuce brzdného účinku na jednotlivá kola a další.

To vše by mělo pracovat tak, aby se na okruhu jezdilo lépe. Všechny konfigurovatelné prvky pak pro pořádek BMW také sdružuje do tří balíčků - Road, Sport a Track.

Datum premiéry M8 a M8 Competition zatím nebylo oznámeno. Je ale jasné, že dostane pohon z M5, tedy dvakrát přeplňovaný osmiválec o objemu 4,4 litru a výkonu kolem šesti set koňských sil. To vše v kombinaci s pohonem všech kol M xDrive, který půjde přepnout i do zadokolkového módu.

Nová M8 by se měla představit ještě v letošním roce.

Kupé zatím BMW ukazuje jen v maskování. Doprovodí jej kabriolet a zřejmě také Gran Coupé.