Skyactiv-X a Skyactiv-D jsou technologie, které dokážou i přes velký objem motoru snížit emise. Motoráři Mazdy dokážou aplikovat poznatky klasické motorařiny tak, že emisní limity nejsou problém.

Takže zatímco jiná značka používá litrové tříválce s přeplňováním, Mazda se zamyslela nad pravidly zvyšování termické účinnosti a najednou dokázala vytvořit motory, které jsou opravdu originální.

Skyactiv-X je vlastně naftový motor na benzín. Všechno je tu naopak. Třeba kompresor se nepoužívá proto, aby se natlačilo do válce dostatečné množství vzduchu na spálení většího množství paliva, ale naopak, aby směs byla dostatečně chudá.

Mazda Vision Coupe (koncept, 2017)

A tak značka tyto postupy použije i tam, kde dosud nebyla – na trhu velkých vozů a šestiválců. Ten bude řadový. Zcela jednoznačně půjde o účel. Rozšířit čtyřválec na šestiválec je snazší než stavět nový šestiválec do V.

Navíc auto dostane hybridní pohon. Mazda ve svém dokumentu pro investory, kde tuto informaci prozradila, říká, že půjde o mild hybrid. Nová platforma, kterou nyní označuje jako Large Architecture, bude zajímavá i tím, že posune pohon kol dozadu.

Nový vůz by mohl po designerské stránce vycházet z konceptu Mazda Vision Coupe. To by byla jistě skvělá zpráva. Mazda však bude muset vyřešit, co s modelem 6. Ten pravděpodobně v nové generaci víc zacílí na menší BMW 3 či Mercedes C.