fra, Novinky

Nehledejte v tom žádný velký román. James Dyson se rozhodl vyrábět konkrétně elektromobily, protože v tom cítí velký potenciál. Jeho Dyson EV by měl být vůz, který bude vyhovovat všem věkovým skupinám po celém světě.

Na patentovém úřadu se objevily nákresy vozu, takže si můžeme udělat dobrou představu, co na nás chystá. Není to skutečně nic excentrického.

Není to nijak výjimečný vůz tvarem ani vzhledem.

Je to takový větší crossover se třemi řadami sedadel. Podle prvních informací by měl mít lehce přes 4,8 m na délku. Velikostně by se měl rovnat přibližně Range Roveru, ale měl by mít menší světlou výšku.

Podle časopisu Autocar by auto mělo dostat stavitelné odpružení, které bude udržovat stálou hladinu na jakémkoli povrchu a nabízet i možnost změny výšky podlahy nad zemí. V podlaze by pak měla být zakomponována kompletní elektro soustava včetně akumulátorů.

James Dyson je známý svými vysavači a designovými větráky.

James Dyson prozradil, že auto se začne vyrábět v roce 2021 v Singapuru. Hned po oznámení této informace se před měsíci dostal do ostré palby, že jako zastánce brexitu odchází z ostrovů, aby se vyhnul jeho následkům.

On sám však toto vylučuje a říká, že tuto destinaci si vybral pro vysokou odbornost pracovníků, vysoký technologický potenciál, a hlavně blízkost nejdůležitějších trhů.