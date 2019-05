fra, Novinky

O návrhu, který nyní projednává rada hlavního města Nizozemska, informoval britský deník Guardian. Podle něj je v plánu vytvoření zcela bezemisního města, ale s postupným náběhem. V roce 2020 bude zakázáno vjíždět do centra města automobilům se vznětovým motorem starším patnácti let.

O dva roky později už do centra města nevjede žádný autobus, který má spalovací motor. V roce 2025 pak se totéž začne týkat všech motocyklů a skútrů a také lodí na kanálech. O pět let později, tedy v roce 2030 by se měly omezit jakékoli dopravní prostředky na spalovací motory.

Samozřejmě že to bude znamenat velký nárůst požadavků na dobíjecí stanice. Radnice se chce zavázat ke stavbě až 20 tisíc dobíjecích stanic (dnes jich má Amsterdam 3000).

Dobíjení elektromobilu

FOTO: Renault

Otázkou je, zda se to podaří prosadit. I hodně přísné plány německých měst se začínají pomalu změkčovat, protože je jasné, že tak rychlý nástup elektromobility jde jen velmi těžko podchytit dobíjecí sítí. Navíc nové studie, které zahrnují globální ovlivnění životního prostředí, ukazují, že pokud se do životního cyklu zahrnuje opravdu všechno, elektroauta tak ekologická nejsou.

Navíc celý článek zdvihl velkou vlnu nevole. Zvedají se hlasy, že Amsterdam se stane městem pro bohaté, protože si normální lidé prostě nebudou moct elektromobil dovolit.