laz, Právo

Porsche v oblasti zachování své historie a podpory nadšenců do veteránů této Stuttgartské značky odvádí opravdu nevídanou práci. Dodnes je automobilka ochotná vyrábět těžko sehnatelné náhradní díly na staré 911, pro jejíž majitele organizuje i spoustu oficiálních akcí.

Nyní se Porsche rozhodlo znovu tisknout původní příručky k obsluze. Na stránkách Porsche Classic lze vybírat ze sedmi set nových výtisků v ceně od v přepočtu 1 600 až 3 400 korun. V tiskovinách jsou podrobné technické údaje, postupy pro opravy, záruky a další.

Porsche 911 930 turbo

Automobilka tvrdí, že se snaží dokumenty udělat co nejvěrněji, i co do použitých materiálů. I když dokumenty nemají tak velkou faktickou hodnotu, jedná se o krásný doplněk k opečovávanému veteránu. Zcela jistě se ale omezená série stane také ceněným artiklem mezi automobilovými fandy.