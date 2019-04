fra, Novinky

Ford zaspal. To je holý fakt. Že největšího výrobce pickupů na světě předběhne v elektrické variantě malý soukromý startup Rivian, to by se ještě dalo omluvit, kdyby Ford měl už připravenou vlastní verzi elektrického pohonu. Jenže neměl. Nejprodávanější auto v USA, tedy Ford F-150, by tak muselo velmi dlouhou dobu čekat na ekologickou verzi, po které touží mnoho států této velké země. A to je nepřijatelné.

Ford tak udělal to jediné, co mohl, a navíc tím smazal ztrátu, a naopak předhonil veškerou konkurenci. Vložil nemalé prostředky do společnosti Rivian a podvozek z modelu R1T využije sám pro svůj vůz.

Ford F-150

FOTO: Ford

Možná si říkáte, že pro Rivian je tohle takové podřezání vlastní větve. Není. Značky se dohodly, že Rivian sice poskytne svou skateboardovou platformu modrému oválu, ale ten si na ní postaví vlastní auto, které by nemělo Rivianu R1T konkurovat. Platformu nastaví Rivian, vyrábět ji bude Ford. Peníze od Fordu pak pomůžou Rivianu rozběhnout výrobu, takže auto bude moct nasytit trh mnohem dříve. Ford pak bude muset dorovnávat ztrátu svou mohutnou penetrací dealerství.

Představitelé Rivianu přiznali, že s nimi na téma partnerství hovořili vlastně všichni američtí velcí hráči, včetně GM. Ovšem vyhrál Ford.