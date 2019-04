Seržant Robert Dosh stál předminulý víkend v noci na 87. míli dálnice 1 na Florida Keys, když kolem něj projelo blíže neurčené ferrari rychlostí 75 mil za hodinu, tedy 121 km/h. Na této silnici se limity pohybují mezi 45 a 55 mph, tedy 72 a 88 km/h, takže se seržant za ferrari pustil s majáky.

Driver to police after high-speed chase: 'The car is a Ferrari and it goes fast'

Gabriel Molina, 29, of Miami, was taken into custody Sunday for allegedly fleeing deputies in a Ferrari in Monroe County.https://t.co/6QCy0oTWIF https://t.co/xS7lSZk2aV