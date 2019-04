fra, Novinky

Vozy značky Mercedes-AMG nikdo nebere za vzor ekologie. Jsou to ty nejvýkonnější verze řad klasických mercedesů a jako takové si vrásky s emisemi zas tak moc nedělaly. Je však pravda, že celá značka se rozhodla rozloučit s dvanáctiválcem a nahradí je přeplňované osmiválce.

Nová informace ale poukazuje na další postup k emisním hranicím daným Evropskou unií. Všechny vozy s motory upravenými od AMG tak budou elektrifikovány. Pravděpodobně půjde o různé druhy hybridních systémů od těch nejmenších pro malé modely až po superhybridy, které využijí techniku z monopostů F1 pro budoucí supersport.

Už Mercedes-AMG Project ONE byl supersport s technikou z Formule 1, včetně hybridního motoru.

První vlaštovky jsou už samozřejmě známé již dnes. Například nejnovější model GLS dostal čtyřlitrový osmiválec twin-turbo AMG, který pracuje s 48voltovým elektrickým rozvodem.

Od roku 2021 tak můžeme zapomenout na čistě spalovací motory. Ovšem elektromotory pomohou dosáhnout zase nových hranic. Elektromotory totiž dokážou nabídnout extrémní točivý moment v otáčkách, kde se turbodmychadla zatím jen nadechují.

Tobias Moers z AMG například připomněl, že GT Concept z roku 2017, který se dočká výroby, by měl disponovat souhrnným výkonem 800 koní. A to by mohlo zákazníky, kteří nevěří elektrice, přece jen upokojit.